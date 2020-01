Governo: Cdm domani alle 9, l’odg

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato domani alle 9 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Disegno di legge sulla Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria (ambush marketing) (Giustizia); Decreto del Presidente della Repubblica sull’approvazione dello statuto della ‘Fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile’, di cui all’articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Presidenza – Sviluppo economico); Decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materiadi istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali – Esame preliminare (Presidenza – Sviluppo economico).

E ancora: decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamentoin dotazione all’amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia – esame preliminare (Presidenza-Interno); provvedimento di Protezione civile a norma dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto,interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019; Provvedimento a norma dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, proposta di scioglimento di un consiglio comunale; leggi regionali, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione; varie ed eventuali.