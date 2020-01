Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Nel 2020 l’emergenza è far ripartire la crescita”. Lo dichiara Luciano Nobili, deputato di Italia Viva. “Italia Viva ha già pronta la sua proposta: un Piano Shock per le infrastrutture che servono all’Italia: sbloccare 120 miliardi di euro già stanziati per ferrovie, strade, ponti, scuole, aereoporti, lotta al dissesto idrogeologico. Per rilanciare il Pil: più cantieri e meno populismo, più lavoro e meno reddito di cittadinanza”, conclude.