Governo: Orlando, ‘rimpasto? non vogliamo posti, ci interessano temi’**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Un rimpasto di governo? “Non credo che si ponga questa questione, ci interessano i temi. Noi non vogliamo dei posti: vogliamo un assetto programmatico che tenga maggiormente conto dei temi delle diseguaglianze, della lotta per la transizione ecologica”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a La7.

Orlando cita almeno un paio di ‘temi’: “Spero che sia messa da parte dal M5s una certa vena antipolitica e giustizialista. Assolutamente vogliamo rivedere i decreti sicurezza e trovare un accordo per una norma diversa da quella Bonafede sulla prescrizione”.