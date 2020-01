Harry e Meghan, la Regina convoca vertice di famiglia per decidere il ruolo dei duchi di Sussex

La Regina Elisabetta II terrà uno straordinario ‘vertice di famiglia‘ lunedì,per stabilire quale ruolo futuro debbano avere Harry e Meghan dopo la rinuncia dei duchi di Sussex ai loro compiti nella famiglia reale britannica. Alla riunione, che si terrà al castello di Sandringham, nell’Inghilterra orientale, parteciperanno Harry, il fratello William e il principe Carlo. “La famiglia reale – spiega alla Press Association una fonte vicina alla Casa reale – si riunirà a Sandringham, dopo una serie di incontri e consultazioni negli ultimi giorni. C’è una serie di possibilità da esaminare, che tengano conto della posizione dei duchi del Sussex. Come abbiamo già detto, un cambiamento nella vita e nel ruolo all’interno della monarchia da parte del Duca e della Duchessa del Sussex richiede discussioni complesse ed approfondite. I prossimi passi verranno concordati alla riunione ed è desiderio di Sua Maestà che la situazione si risolva nel giro di qualche giorno, non settimane. Ma tutti sono d’accordo sul fatto che qualsiasi decisione avrà bisogno di tempo per essere applicata“.

Harry partecipa ai negoziati di famiglia mentre Meghan è già in Canada per la nuova vita. I colloqui “procedono bene“, con i governi britannico e canadese che sono stati consultati, riferisce ancora una fonte all’agenzia britannica Press Association. Ancora mistero su quale strada Harry e Meghan intendano percorrere per quell’emancipazione anche economica cui ambiscono. Un primo indizio in questo senso può essere la notizia diffusa dal Times secondo cui Meghan ha già firmato un contratto con la Disney, sulla base del quale presterà la sua voce ad una delle produzioni del colosso americano. La duchessa di Sussex ha voluto che il compenso andasse in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un’organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio. L’accordo sarebbe stato firmato nelle scorse settimane e, stando al Times, la registrazione è già stata realizzata, poco prima che l’attrice americana, il principe Harry e il piccolo Archie partissero per il Canada, dove hanno trascorso le vacanze natalizie. Anche il fatto che, secondo i media del Regno, il duca e la duchessa di Sussex avrebbero trasferito lì i loro cani depone a favore di questa tesi.

Non mancano gli intoppi e le difficoltà per i duchi di Sussex. Per proteggere il marchio ‘Sussex Royal’, infatti, Meghan e Harry potrebbero essere costretti ad un braccio di ferro legale: secondo il Guardian, è stata inoltrata alle autorità competenti Ue una richiesta per poterne fare uso quale marchio per una vasta gamma di beni, tra cui anche birre e gioielli. Il giornale spiega che il richiedente sembrerebbe essere di base in Italia, residente in Germania e con l’inglese indicato come seconda lingua. Da una ricerca del database sembrerebbe inoltre che la richiesta sia stata avanzata a nome di Ui Phoenix Kerbl giovedì, possibilmente dopo le indiscrezioni secondo cui i Sussex non avevano ancora registrato il marchio fuori dal Regno Unito.