Il tremore fumarolico di Pisciarelli e lo stato di attività dell’area vulcanica dei Campi Flegrei [GALLERY]

Figura 3 – Ampiezza del segnale sismico della componente verticale della stazione CPIS. I punti verdi rappresentano la serie temporale da gennaio 2010 al 30 aprile 2017, pubblicata in Chiodini et al., 2017. I punti rossi indicano la serie storica dal 1 maggio 2017 al 23 aprile 2019. Il valore massimo nel grafico è stato osservato il 29 novembre 2018. (modificato da Giudicepietro et al. 2019). Recenti studi basati su queste osservazioni hanno dimostrato che la misura del tremore fumarolico rafforza la capacità di monitorare sia l’attività idrotermale dell’area di Pisciarelli sia, più in generale, le variazioni in atto nella caldera dei Campi Flegrei.