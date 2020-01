In Cina tutti pazzi per le navi da crociere: tutto esaurito per la Costa Venezia, realizzata per i viaggiatori cinesi

I tour delle navi da crociera sono diventati sempre piu’ popolari nel sud della Cina, grazie all’avvicinarsi delle tradizionali vacanze del Festival di Primavera. I biglietti per la Costa Venezia, la prima nave progettata da Costa Crociere, il marchio italiano di Carnival Corporation, realizzata appositamente per i viaggiatori cinesi, hanno registrato il tutto esaurito nella metropoli di Shenzhen, nella provincia del Guangdong. Questa nave, lunga 323 metri, con una stazza lorda di 135.500 tonnellate, offre 2.116 cabine per ospitare un totale di 5.260 passeggeri. La Costa Venezia partira’ dal porto per navi da crociera di Shekou, a Shenzhen. Sin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 2016, lo scalo ha ospitato 17 navi da crociera provenienti da tutto il mondo, accogliendo un totale di circa 1,35 milioni di turisti.