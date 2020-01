Inala solvente che aveva saturato la lavanderia: salvato dai carabinieri, intossicato anche un militare

Ha inalato del solvente, perclorato, fino a perdere i sensi. E’ accaduto al titolare di una lavanderia di Corigliano Calabro, di 48 anni, mentre lavorava. L’uomo è stato salvato da una pattuglia di carabinieri in servizio di controllo del territorio. I militari avevano notato, in un orario in cui le attività commerciali sono chiuse, la luce accesa all’interno del negozio e sono intervenuti tentando di mettersi in contatto con il titolare. Alla mancata risposta e temendo per l’incolumità dell’uomo, i carabinieri hanno forzato la porta che era serrata e sono entrati percependo subito un forte odore di sostanza chimica che aveva saturato i locali. L’uomo era nel retro, riverso a terra e privo di sensi, ed è stato subito portato fuori dal locale e affidato ai sanitari del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli ambienti. Il commerciante è stato ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Anche uno dei carabinieri ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari.