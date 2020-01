Incendi in Australia, è ancora allerta: emergenza a Canberra, ordine di evacuazione alla periferia [FOTO]

Continua ormai da mesi l’allerta incendi che in Australia. In questi giorni la città di Canberra è minacciata dalla fiamme, al punto da dichiarare lo stato d’emergenza e ordinare a tutti i residenti della periferia sud, la zona più colpita, di lasciare le proprie abitazioni. Secondo la Bbc, per la città australiana si tratta della minaccia più grave dal 2003, quando due persone rimasero uccise, altre 500 ferite e oltre 400 case distrutte. Lo stato di allerta, avvertono le autorità, durerà fino a quando “persistono rischi per la comunità”.

L’incendio più grande sta bruciando nella Orroral Valley e ha già ridotto in cenere 18.500 ettari di terra. Le autorità della città sono anche preoccupate dal fenomeno del cosiddetto “turismo dei disastri”, persone che si recano nei luoghi delle fiamme attratti dalle tante foto spettacolari e spaventose pubblicate sui social media. “Gli incendi potrebbero essere incontrollabili, sconsigliamo fortemente tutti a recarsi in quei luoghi”, ha sottolineato il governatore del distretto Andrew Barr.

E il meteo non aiuterà. I meteorologi , infatti, prevedono per tutto il weekend temperature oltre i +40°C e forti venti che rischiano di alimentare nuovi roghi non solo a Canberra ma anche in New South Wales e a Victoria, dove sono in corso ancora oltre 80 incendi.

In tutta l’Australia, gli incendi finora hanno provocato un bilancio pesante: 33 vittime, oltre 2.000 case distrutte e circa 11 milioni di ettari di bosco bruciati con il fumo che ha viaggiato per ben 12.000 chilometri fino a raggiungere i cieli di Cile, Argentina e Brasile. Alimentati da vento e caldo record, la maggior parte dei roghi è stata provocata dall’uomo, con le autorità che finora hanno arrestato 180 persone.

Gli incendi stanno avendo un pesante impatto anche sulla fauna. Negli ultimi giorni, è stata data la notizia della morte del koala Billy, che con la foto delle zampette fasciate aveva conquistato il web. Era stato salvato ad Adelaide e qualche settimana fa i suoi soccorritori avevano dato la notizia che si stava riprendendo. Il 29 gennaio invece il triste messaggio: “Il caro Billy non ce la fatta. Ha chiuso i suoi begli occhi e si è addormentato. L’esperienza tra le fiamme si è rivelata troppo forte per questo piccolo ragazzo. Dormi bene, ci mancherai“.