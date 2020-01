Incendi in Australia: ora è emergenza per le piogge torrenziali [FOTO]

E’ ancora emergenza in alcuni Stati dell’Australia dove dopo i catastrofici incendi si registrano piogge torrenziali.

Il Victoria è la zona più colpita: l’ufficio meteorologico nazionale ha diramato un’allerta temporali e inondazioni per i prossimi 3 giorni, mentre divampano ancora 14 incendi non domati.

Emergenza anche nel New South Wales dove si registrano 69 roghi: nelle prossime ore è previsto l’arrivo di un forte temporale.

Le autorità del Queensland hanno chiesto alla popolazione di prestare attenzione sulle spiagge della Gold Coast, dove si prevedono “grandi movimenti d’acqua e detriti” dopo l’ondata di maltempo delle scorse ore.