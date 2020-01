Incendi in Australia: il fumo è arrivato in Cile e Argentina

Il fumo degli incendi che stanno devastando l’Australia ormai da mesi ha raggiunto Cile e Argentina, viaggiando per oltre 12mila km: lo hanno segnalato diversi quotidiani locali, tra cui il Clarin e La Tercera.

Il fumo si è osservato soprattutto nella zona centrale del Cile, dove una leggera foschia ha invaso il cielo, ed è probabile che la situazione rimanga tale anche nelle prossime ore, secondo la Direzione meteorologica cilena.

Situazione simile anche in Argentina, dove il Servizio meteorologico nazionale ha mostrato su Twitter le immagini dei satelliti in cui si può notare che il fumo è stato trasportato da fronti d’aria da ovest verso est.

In entrambi i casi l’unica conseguenza è solo un tramonto e un sole un poco più rossastro, senza alcun rischio per la salute.