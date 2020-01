Incendi Australia, piccolo koala sale a bordo di un’autocisterna d’acqua e beve dalla bottiglia: “Un raggio di sole in questo incubo” [FOTO]

Gli incendi che da mesi stanno devastando l’Australia sudorientale stanno avendo effetti catastrofici sulla fauna. Si teme circa mezzo miliardo di animali morti e la stima è destinata ad aumentare ancora, con la paura che intere specie siano state spazzate via. Le immagini dall’Australia sono spaventose: oltre a decine di vittime e migliaia di case distrutte, anche gli animali stanno lottando per sopravvivere alle fiamme che da mesi divorano la loro terra.

I koala sono tra le specie native più colpite, perché si muovono lentamente e si nutrono solo di foglie di eucalipto, che sono ricche di olio e dunque altamente infiammabili. Migliaia di koala sono stati ritrovati carbonizzati dai soccorritori e gli ambientalisti stanno chiedendo che vengano riclassificati come “gravemente in pericolo” dal loro attuale stato di “vulnerabili”. Ma tra tutte queste notizie di morte e distruzione, ce ne sono anche alcune in grado di far tornare il sorriso e la speranza e di sciogliere anche il cuore dei più duri.

Dopo le immagini del koala che ha bevuto dalle borracce di alcuni ciclisti per dissetarsi, arrivano quelle di un piccolo esemplare che è scampato miracolosamente agli incendi rimediando un “passaggio” in una cisterna d’acqua. Damian Campbell-Davys era in servizio per riempire i camion dei pompieri nella città di Nerriga, devastata dagli incendi, nel Nuovo Galles del Sud, quando si è imbattuto nel sofferente marsupiale che barcollava fuori dalla boscaglia incenerita. Alla disperata ricerca di riparo e visibilmente disidratato, il piccolo koala è salito all’interno della camion cisterna ed ha ricevuto dell’acqua dalla bottiglia dell’autista, che poi ha condiviso sui social le foto dell’adorabile marsupiale (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’uomo ha speso oltre un’ora per dissetare il piccolo koala in difficoltà. Le immagini del marsupiale nel camion con i vigili del fuoco che guardavano dall’esterno sono diventate virali.

“Dopo gli orrori di ieri, se questo non crea un sorriso sul vostro viso, c’è qualcosa che non va”, ha scritto Campbell-Davys, che è stato inondato di messaggi di lode e complimenti per aver salvato il koala in difficoltà. L’uomo ha affermato che questo tenero incontro ha rallegrato la sua giornata nonostante la devastazione provocata dagli incendi: “Un piccolo raggio di sole in questo incubo”.

Il piccolo esemplare è stato molto fortunato a sopravvivere. “Gli incendi bruciavano intorno a lui da entrambi i lati. I canguri possono saltare, ma i koala non possono scappare. La popolazione di koala è stata decimata”, ha aggiunto Campbell-Davys. In seguito, il koala è stato consegnato all’assistenza animali e si sta riprendendo. È la seconda volta in poche settimane che le fiamme avvolgono Nerriga, dove decine di edifici sono stati distrutti lo scorso mese.

Bellissime anche le immagini di un canguro aiutato da un adolescente. L’esemplare del Nuovo Galles del Sud aveva enormi ustioni sul corpo e un giovane lo ha bagnato con dell’acqua e lo ha fatto bere. Moltissimi animali in Australia non hanno avuto la stessa fortuna di questo koala e di questo canguro e nonostante non siano stati uccisi direttamente dagli incendi, in molti casi è stato necessario abbatterli a causa delle gravi ustioni riportate.