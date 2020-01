Incendi Australia, si teme mezzo miliardo di animali morti: canguri in fuga dalle fiamme, koala e cacatua carbonizzati [FOTO e VIDEO]

Si teme che intere specie di piante e animali siano state distrutte dagli incendi in Australia, dopo le rivelazioni secondo cui quasi 500 milioni di animali sarebbero morti dall’inizio della crisi. Gli ecologi dell’University of Sydney stimano che 480 milioni di mammiferi, uccelli e rettili siano morti a causa delle fiamme, direttamente o indirettamente, dal mese di settembre ad oggi. E purtroppo il bilancio è destinato ad aumentare ancora dopo i devastanti incendi, circa 100, che negli ultimi giorni stanno consumando gli stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud, lasciando diverse persone morte o disperse, migliaia di evacuati o bloccati e moltissime case distrutte.

Scene strazianti di canguri che scappano dalle fiamme e di corpi carbonizzati di koala e cacatua che cadono dagli alberi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo): sono solo alcune delle immagini che rendono l’idea del disastro che sta colpendo l‘Australia. Si teme che alcune specie non ritorneranno più con gli incendi hanno inferto un duro colpo alla ricca biodiversità del Paese.

I koala sono tra le specie native dell’Australia più colpite perché si muovono lentamente e mangiano solo foglie di eucalipto, che sono piene di olio che le rende altamente infiammabili. Si ritiene che in meno di 4 mesi siano morti fino a 8000 koala, un terzo dell’intera popolazione di questi marsupiali nella costa centro-settentrionale del Nuovo Galles del Sud. Ci sono importanti popolazioni di koala anche in altri stati colpiti dagli incendi, come Victoria e Australia Meridionale, ma non sono ancora state diffuse stime sul numero di animali deceduti. Chris Dickman, professore di ecologia all’University of Sydney, ha spiegato a Daily Mail Australia che i koala salvati dalle fiamme probabilmente faranno fatica a riprodursi nelle prossime generazioni, sia che vengano nuovamente liberati sia che rimangano in cattività. Secondo l’esperto, la distruzione dell’habitat significa che i koala potrebbero essere ritenuti “funzionalmente estinti in alcune aree”.

“Gli incendi hanno bruciato così forte e così velocemente che c’è stata un’importante mortalità di animali negli alberi, ma c’è un’area così grande che è ancora in fiamme che probabilmente non troveremo mai i corpi. Abbiamo perso un’enorme fascia di habitat dei koala che credo possiamo dire senza dubbio che ci saranno cali nelle popolazioni dei koala da questo punto in poi”, ha affermato Mark Graham, ecologo del Nature Conservation Council. Gli ambientalisti stanno chiedendo che i koala vengano riclassificati come “gravemente in pericolo” dal loro attuale stato di “vulnerabili”.

I boschi dell’Australia ospitano una serie di animali nativi, come canguri, koala, wallaby, opossum, vombati ed echidne. Tracy Burgess, volontaria del Wildlife Information, Rescue and Education Services (WIRES) dell’Australia, ha dichiarato a Reuters che è molto preoccupante che i soccorritori non stiano ricevendo il numero di animali che si aspettavano. “Non stiamo ricevendo così tanti animali in cura. Quindi la nostra preoccupazione è che non arrivano perché fondamentalmente non ci sono più”, ha detto. Neville Burns, esperto di rettili, teme che le popolazioni non recupereranno per anni: “Vedo che c’è un’enorme distruzione della popolazione di rettili nell’area e questo vale per uccelli, mammiferi, tutto. Credo che i danni si vedranno per anni”.