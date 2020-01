Incendi Australia, 24 morti e tanta distruzione. Il Premier lancia l’allarme: “Potrebbero durare mesi”

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha avvertito che i devastanti incendi boschivi che infuriano nel Paese potrebbero continuare per mesi. Lo riferisce la Bbc. Almeno 24 persone sono morte dall’inizio degli incendi a settembre e la qualità dell’aria nella capitale Canberra è stata giudicata la peggiore al mondo questo fine settimana, uno dei peggiori da quando sono cominciati gli incendi, con centinaia di proprietà andate distrutte.

Morrison ha annunciato la creazione di un’agenzia di recupero per aiutare coloro che hanno perso la casa e le imprese negli incendi. Il primo ministro, che ha cancellato un viaggio in India per fronteggiare la crisi, è però oggetto di feroci critiche, per i tempi con cui il governo ha reagito all’emergenza, che neanche l’annuncio di aver mobilitato 3 mila riservisti dell’esercito sta riuscendo a placare.

La regina Elisabetta ha dichiarato di essere “profondamente rattristata” dagli incendi e ha ringraziato i servizi di emergenza “che hanno messo in pericolo la propria vita” per aiutare le comunità. Le raccolte fondi raccolgono 20 milioni di dollari in 48 ore. Una raccolta fondi per i servizi antincendio lanciata dal comico australiano Celeste Barber venerdì ha raccolto oltre 20 milioni di dollari in sole 48 ore. “Per favore, aiutate in ogni modo possibile. È terrificante”, ha scritto Celeste in un appello di Facebook. Ha definito “incredibile” la corsa alle donazioni e ha dichiarato che i proventi andranno al Servizio antincendio rurale del NSW – un’agenzia finanziata dal governo con personale volontario – e al Fondo delle donazioni delle Brigate, che dirige le donazioni di beneficenza direttamente ai vigili del fuoco.