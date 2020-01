Incendi in Australia: proclamato lo stato di emergenza nel Nuovo Galles del Sud

Le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno proclamato lo stato di emergenza per gli incendi, considerato il picco delle temperature previsto per sabato.

La premier Gladys Berejiklian ha spiegato che lo stato di emergenza entrerà in vigore domani e durerà 7 giorni: conferisce maggiori poteri al Commissario per la gestione degli incendi, tra cui evacuazioni forzate e chiusura delle strade.