Incendi in Australia: la regina Elisabetta “profondamente rattristata” dalla devastazione

La regina Elisabetta si è detta “profondamente rattristata” dagli incendi che stanno devastando l’Australia da mesi.

In un comunicato diffuso da Buckingham Palace la sovrana britannica ha ringraziato “i servizi di emergenza e coloro che mettono a rischio le proprie vite per aiutare le comunità in stato di necessità“.

La 93enne Elisabetta è capo dello Stato, ed è rappresentata da un governatore generale.