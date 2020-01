Incendi in Australia: una missione segreta per salvare 200 pini “preistorici”

Grazie ad una missione segreta dei vigili del fuoco del Nuovo Galles del Sud è stato salvato dagli incendi boschivi in Australia un antico boschetto di pini, i cui antenati risalgono a circa 200 milioni di anni fa: lo riporta la CNN.

Il governo locale ha organizzato il salvataggio della pineta preistorica di Wollemi, che si trova in una posizione segreta all’interno del Parco Nazionale Wollemi a 5mila km a nordovest di Sydney. Il più antico fossile delle rare specie di pini risale a 90 milioni di anni fa e si pensa che queste piante esistessero già durante il periodo giurassico.

Durante le operazioni la pineta è stata irrorata di liquido ritardante e i vigili del fuoco specializzati si sono calati da elicotteri per installare a terra un sistema di irrigazione per proteggere gli alberi dalle fiamme.

“Il Wollemi National Park è l’unico posto al mondo in cui si trovano questi alberi e, con meno di 200 rimasti, sapevamo che dovevamo fare tutto il possibile per salvarli“, ha spiegato Matt Kean, ministro dell’ambiente del Nuovo Galles del Sud. “Per i pini, che prima del 1994 erano ritenuti estinti e la cui posizione è tenuta segreta per prevenire la contaminazione, è stata organizzata una missione di protezione ambientale senza precedenti“.