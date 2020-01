Incendi in Australia: situazione in peggioramento nei prossimi giorni, turisti in fuga

Migliaia di turisti in fuga in Australia a causa degli incendi e delle previsioni per i prossimi giorni: la situazione è purtroppo in peggioramento.

I pompieri del New South Wales hanno chiesto ai turisti di lasciare le zone lungo i 200 km di costa, dalla pittoresca città di Batemans Bay (che si trova a circa 300 km a sud di Sydney) verso il sud e lo Stato di Vittoria. I turisti dovrebbero lasciare l’Australia entro sabato, considerata una giornata nera sul fronte degli incendi con temperature previste superiori ai 40°C.

Da settembre i roghi hanno provocato la morte di 18 persone e distrutto oltre 1.200 abitazioni. Almeno 17 persone sono disperse nello Stato di Victoria e nel New South Wales. Le evacuazioni più consistenti riguardano proprio il New South Wales.

Numerose auto sono incolonnate da ore sulle autostrade che portano verso Sydney e Canberra.