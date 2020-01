Incendi Australia, migliaia di chili di verdure fresche lanciate dagli aerei in soccorso degli animali in difficoltà [FOTO]

In una missione nota come Operation Rock Wallaby, il governo del Nuovo Galles del Sud sta lavorando per assicurarsi che i wallaby delle rocce dalla coda a spazzola colpiti dagli incendi in Australia siano nutriti come parte di un tentativo di recupero della fauna dopo i roghi, secondo Matt Kean, ministro dell’energia e dell’ambiente. Le autorità hanno lanciato da aerei ed elicotteri oltre 1.000kg di patate dolci e carote in diverse colonie (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

“La fornitura di cibo supplementare è una delle strategie chiave che stiamo impiegando per favorire la sopravvivenza e il recupero di specie in pericolo, come i wallaby delle rocce dalla coda a spazzola. Le valutazioni iniziali indicano che l’habitat di diverse importanti popolazioni di wallaby delle rocce dalla coda a spazzola è stato bruciato nei recenti incendi. I wallaby tipicamente sopravvivono agli incendi, ma poi sono bloccati dal limitato cibo naturale poiché il fuoco elimina la vegetazione intorno al loro habitat roccioso. Questa è la più diffusa distribuzione del cibo che abbiamo mai fatto per i wallaby delle rocce dalla coda a spazzola. Quando possibile, stiamo anche installando delle telecamere per monitorare il consumo di cibo e il numero e la varietà di animali lì”, ha piegato Kean.

I wallaby delle rocce dalla coda a spazzola sono marsupiali che “vivono in scarpate rocciose, affioramenti granitici e dirupi”, secondo il sito web del Dipartimento dell’Ambiente e dell’Energia dell’Australia. Delle 15 specie in Australia, la maggior parte è sparita ed è ora considerata minacciata. La specie è considerata in pericolo anche nel Nuovo Galles del Sud. Per i wallaby, il governo del Nuovo Galles del Sud intende fornire cibo supplementare finché non saranno ripristinate le risorse alimentari naturali e l’acqua nelle aree colpite dagli incendi.

Il Nuovo Galles del Sud è stato una delle zone più colpite dagli incendi in Australia. Milioni di ettari di terra sono andati in fumo da settembre ad oggi, mettendo in pericolo gli animali e distruggendo le loro risorse alimentari. 28 persone hanno perso la vita finora e migliaia di case sono state distrutte dalle fiamme.