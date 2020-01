Incendi in Australia: Due cani speciali hanno salvato 7 koala nel Queensland e grazie al sostegno del WWF

Due mesi fa, un terribile incendio ha bruciato oltre 6.000 ettari della foresta di Maryvale, una località della Southern Downs Region, nel Queensland.

Grazie a due cani speciali, però, il teatro di un dramma oggi si sta trasformando in una storia di speranza: in soli due giorni, infatti, questi eroi a quattro zampe, grazie al loro fiuto, hanno ritrovato ben sette koala vivi all’interno della foresta colpita dalle fiamme. Il fronte del fuoco a Maryvale era stato così forte, che anche il resort a cinque stelle Spicers Peack Lodge era stato evacuato, ma il ritrovamento di questi koala ancora vivi è la prova di un numero ancora maggiore di possibili animali sopravvissuti.

I cani protagonisti di questa importante ricerca sono Taz e Missy, due Springer Spaniel inglesi addestrati per fiutare la presenza dei koala. Questa ricerca, ora ancora in corso, insieme agli altri progetti di conservazioni messi in campo fin da ora, è possibile grazie alle generose donazioni che le persone di tutto il mondo hanno fatto e stanno facendo al WWF, e anche grazie al supporto dell’azienda che vende mobili sostenibili online koala.com.

Olivia Woosnam è un’esperta nella conservazione dei koala, comproprietaria e operatrice della società di consulenza OWAD Environment, che conduce indagini sui koala con l’aiuto dei cani addestrati al rilevamento sul campo, proprio come Taz e Missy. I cani sono il 372% più efficaci degli umani nel trovare i koala, e sono anche molto più veloci. Durante la prima mattinata di ricerche nella foresta di Maryvale, Olivia Woosnam ha detto che Taz ha trovato rapidamente delle tracce fresche di koala ed è bastato alzare lo sguardo per vedere una madre e il suo cucciolo, aggrappati alla cima di un eucalipto.

“Il piccolo era fuori dal marsupio e indipendente. Erano sullo stesso albero e si muovevano normalmente- ha raccontato Olivia Woosnam-. Abbiamo fatto subito un controllo visivo dei koala e non abbiamo riscontrato alcuna preoccupazione per la loro sicurezza”. Quello stesso giorno, dopo oltre 10 chilometri di ricerche, il team ha trovato un altro maschio adulto e nelle vicinanze una femmina adulta senza il suo cucciolo. Quest’ultima sembrava molto magra, malnutrita e disidratata. È stato ritrovato anche un koala morto sulla Cunningham Highway, con chiari segni di trauma stradale.

Nel secondo giorno di ricerche i cani hanno individuato altri tre koala, che sono stati la prova di un numero ancora maggiore di possibili sopravvissuti nella zona.Secondo Olivia Woosnam questi animali non hanno ancora trovato una via d’uscita dalle aree colpite dagli incendi, quindi il personale della Spicers Peak Lodge ha lasciato attive le le stazioni di irrigazione, affinché gli animali possano idratarsi. “La presenza di poche foglie, e quindi di poca umidità, ci fa presumere che i koala abbiano molta sete- ha aggiunto Olivia Woosnam-. Fortunatamente in questa area le fiamme non hanno bruciato tutte le chiome degli alberi, lasciando qualche foglia verde che probabilmente spiega la sopravvivenza di alcuni koala”.

A due mesi dall’incendio è stato trovato un ceppo ancora fumante, ma anche qualche nuova foglia che sta germogliando in alcuni punti, prova che gli habitat hanno resistito all’incendio e i koala si stanno nutrendo. Stuart Blanch, Senior Manager per la bonifica e il restauro del territorio del WWF Australia, ha detto che il WWF e koala.com continueranno a finanziare questo progetto per perlustrare altre aree di foresta.

“Trovare sette koala vivi in mezzo a un’area così distrutta in soli due giorni è un inizio incoraggiante- ha affermato Stuart Blanch-. È bello vedere che alcuni koala sopravvivono agli incendi e possono ricolonizzare la foresta mentre questa sta ricrescendo. Il WWF ha finora impegnato quasi 1 milione di dollari per il salvataggio, la cura e il recupero immediato della fauna selvatica e questo è solo l’inizio”. L’utilizzo di cani da rilevazione per mappare l’habitat dei koala e trovare i sopravvissuti è un primo e importante passo per un recupero a lungo termine. La collaborazione con le organizzazioni di risposta della fauna selvatica, le comunità e gli scienziati a livello nazionale è vitale per una risposta rapida ed efficace e un recupero su larga scala.

Il ringraziamento più importante va a chi sostiene il WWF in tutto il mondo. La generosità dei donatori ha permesso di finanziare sforzi come questa ricerca di koala sopravvissuti, che indica in modo preciso alle squadre di soccorso per animali selvatici dove posizionare le stazioni di irrigazione.

“Questo è solo l’inizio di un ambizioso progetto per la realizzazione di un fondo globale per il recupero della fauna selvatica e della natura australiana, grazie al quale il WWF possa aiutare le persone in prima linea a salvare la nostra fauna selvatica e a far ricrescere le nostre foreste”, ha aggiunto Blanch.

Questa terribile crisi di incendi che ha messo l’Australia in ginocchio ha aumentato la consapevolezza delle persone sul fatto che il nostro clima e la fauna selvatica stanno vivendo oggi un momento critico. Ma ognuno può fare qualcosa aiutando il WWF a continuare a stanziare fondi di emergenza per la cura della fauna selvatica ferita e – non appena gli incendi si saranno spenti- contribuire a ripristinare gli habitat che koala, canguri e altri animali hanno perso fra le fiamme. Fino al 29 gennaio è possibile donare dai 2 ai 10 euro (con SMS o chiamata) al numero solidale 45585, lanciato dal WWF.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali.