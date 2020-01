Una donna di 57 anni è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione, a Canicattini (Siracusa), in via Solferino, a causa dello scoppio di un incendio. Il rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi e i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, sono impegnati anche per determinarne le cause. Il corpo della vittima è stato rinvenuto nella sua camera da letto, dove probabilmente si è scatenato il rogo che poi si è propagato per l’intera casa.