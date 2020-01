2 persone sono morte in una casa di riposo di Carinola (Caserta) a causa di un incendio sviluppatosi in uno dei locali. Altre 4 persone sono state salvate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con tre squadre provenienti dal comando di Caserta e dai distaccamenti di Teano e Mondragone. I restanti ospiti erano stati già messi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Dai primi accertamenti realizzati dai vigili del fuoco, sembra che il rogo sia partito da un locale usato come lavanderia.