Incendio in centro a Milano: evacuati residenti in un condominio e gli ospiti dell’Hotel Des Etrangers

Incendio nella notte a Milano: in fiamme il tetto dell’edificio attiguo all’Hotel Des Etrangers, nel centro città.

In via precauzionale è stato evacuato un condominio e l’albergo di otto piani.

Dopo ore di lavoro i vigili del fuoco hanno domato il rogo, consentendo il rientro dei residenti e degli ospiti dell’hotel.