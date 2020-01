Incendio in ditta rifiuti nel Foggiano: nube di fumo nero su San Severo

Un incendio all’alba ha distrutto 23 mezzi per la raccolta dei rifiuti a San Severo (Foggia), generando una densa nube di fumo nero: sono stati effettuati controlli a campione sulla qualità dell’aria.

“I picchi di diossina non sarebbero preoccupanti“, “il vento spinge i fumi fuori dal centro abitato,” ha scritto su Facebook il sindaco Francesco Miglio. “Nelle prossime ore verrà diramato un avviso per stabilire le modalità del conferimento dei rifiuti per i prossimi giorni e fino all’arrivo di altri mezzi“.