Incendio in fabbrica di batterie a New Delhi: 14 feriti

Un incendio è divampato in una fabbrica di batterie a New Delhi: secondo le autorità indiane, le fiamme si sono originate in un edificio situata a Peera Garhi. Il rogo ha causato un’esplosione che a sua volta ha determinato il crollo parziale della fabbrica.

L’agenzia di stampa indiana “Pti” riporta che un gruppo di vigili del fuoco è rimasto intrappolato sotto le macerie a causa dell’esplosione: almeno 14 i feriti.