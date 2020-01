Incendio a Notre-Dame, l’allarme del responsabile del restauro: “La cattedrale è ancora in pericolo”

“Notre-Dame non e’ ancora in salvo“, la cattedrale gravemente danneggiata da un incendio il 15 aprile “e’ sempre in pericolo“: l’allarme è stato dato dal generale Jean-Louis Georgelin, l’uomo che ha l’incarico di guidare il restauro del monumento. Secondo lui, “nessuna scelta e’ stata ancora fatta per la ricostruzione della capriata e della guglia”. Durante un’intervista di CNEWS, Europe 1 e Les Echos, Georgelin ha dichiarato che “oggi cio’ su cui non possiamo pronunciarci e’ lo stato della volta. Bisogna analizzarlo“. L’ufficiale si e’ detto in generale “piuttosto fiducioso“, precisando che la prossima operazione in programma e’ lo smontaggio dell’impalcatura attorno alla cattedrale prima dell’incendio e che rappresenta un pericolo per l’edificio. In seguito, si procedera’ a una diagnosi che dovra’ consentire agli architetti di stabilire come procedere per il restauro della cattedrale.

I lavori veri e propri non cominceranno prima del 2021, data che a molti sembra incompatibile con l’auspicio di Macron di vedere Notre-Dame restaurata per il 2024. “Per quanto riguarda la guglia – ha detto ancora Georgelin – definiremo nelle prossime settimane il procedimento preciso che consentira’ di procedere al previsto consulto“. Per ricostruirla, pero’, “bisognera’ innanzitutto che la capriata e anche il tetto siano stati rifatti“.