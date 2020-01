Incendio nel Pescarese: in fiamme fabbrica a Villanova, “tenere porte e finestre chiuse”

Un incendio è divampato all’alba di oggi a Villanova di Cepagatti (Pescara): in fiamme una fabbrica che si occupa della lavorazione di materiale plastico ed edile. Una colonna di fumo era visibile a grande distanza: i vigili del fuoco hanno operato per diverse ore, e sono ancora sul posto per lo spegnimento di focolai e per la bonifica dell’area interessata.

Non si sono registrati feriti.

In merito al rogo, l’Agenzia regionale per la tutela ambientale ha invitato la popolazione a tenere porte e finestre chiuse ed evitare, nei prossimi giorni, di consumare prodotti ortofrutticoli della zona: l’Agenzia ha dato indicazioni in tal senso ai sindaci di Cepagatti, Spoltore (Pescara) e San Giovanni Teatino (Chieti) per le relative ordinanze.

Le aree interessate dai fumi sono quelle di Villanova, Sambuceto e alcune frazioni di Spoltore, tra cui Santa Teresa.