Incidente aereo in Iran, il momento in cui il jet prende fuoco e si schianta al suolo in una palla di fuoco [FOTO e VIDEO]

È emerso un video che sembra mostrare il momento in cui un aereo va a fuoco appena dopo il decollo da un aeroporto dell’Iran, prima di precipitare al suolo. L’incidente mortale è avvenuto stamattina, dopo che il Boeing 737-800 aveva lasciato l’Imam Khomeini International Airport di Teheran. Nello schianto, sono morte tutte le 176 persone a bordo. Il video, che trovate in fondo all’articolo, è stato ripreso da un testimone a terra. Le immagini non sono ancora state verificate dalle autorità ma sono state ampiamente condivise sui social media. Anche se il video è sfocato, si può vedere una luce gialla che sfreccia nel cielo per circa 10 secondi prima di esplodere in una palla di fuoco quando si schianta al suolo.

Le autorità ritengono che il Boeing 737 abbia avuto problemi tecnici appena 2 minuti dopo il decollo da Teheran, tuttavia l’esatta causa dell’incidente deve ancora essere confermata. L’aereo è decollato intorno alle 6:14 (ora locale) e ha raggiunto i 2.400 metri di quota. Le immagini dal luogo dello schianto, intorno a Parand, a circa 60km da Teheran, mostrano piccole parti carbonizzate dell’aereo al suolo (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Alcune parti del velivolo sono cadute in un’area residenziale e nelle zone circostanti. Dall’aereo, che aveva solo 3 anni, non sarebbe stata dichiarata un’emergenza prima dell’incidente, secondo un ufficiale dell’Iran Civil Aviation Organisation.

Non è chiaro se esista un collegamento tra l’incidente e l’escalation nei conflitti tra USA e Iran.