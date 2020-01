Incidente sugli sci in Alto Adige per chef Giancarlo Morelli

Brutto incidente sulla Val Badia, in provincia di Bolzano, per Giancarlo Morelli. Lo chef, caduto dagli sci, ha riportato numerose fratture ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Bolzano dove è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione dopo un lungo intervento chirurgico.

“Giancarlo ci chiede di rassicurare tutti i suoi amici che nonostante l’incidente sugli sci, è un po’ spezzettato ma sta bene e in rapida ripresa. Abbiate pazienza ancora qualche giorno perché non può scrivere né rispondere al telefono. Un caro abbraccio a tutti e vi terremo informati” è il post pubblicato sul profilo Twitter di Morelli.