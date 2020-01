Incidente in Svizzera: camion scivola da pendio e si schianta su abitazione

Curioso incidente a Surava, in Svizzera: un autoarticolato è scivolato lungo un pendio e si è schiantato contro un’abitazione. Non si registrano feriti, secondo quanto spiegato dalla polizia cantonale grigionese.

Il camion ha iniziato a scivolare sulla strada innevata per poi uscire dalla carreggiata. L’autista, un 29enne, è riuscito a uscire dalla cabina di guida, mentre il mezzo ha proseguito la sua corsa lungo il pendio fino a fermare la sua corsa contro un edificio.

Il recupero dell’autoarticolato si è rivelato molto complesso. Gravi i danni causati all’abitazione.