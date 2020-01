Incidenti aerei: voli commerciali più sicuri, -50% di vittime nel 2019

Il numero di persone decedute a causa di incidenti che hanno coinvolto grandi aerei commerciali è diminuito di oltre 50% lo scorso anno, secondo uno studio della società olandese di consulenza del settore To70, riportato dalla BBC.

Il numero di vittime è sceso a 257 nel 2019 da 534 nel 2018, pur tenendo conto dello schianto di un Boeing 737 Max in Etiopia a marzo.

Gli incidenti di grandi aerei commerciali sono stati 86, di cui 8 mortali (le 157 persone decedute nello schianto del volo 302 della Ethiopian Airlines a marzo rappresentano oltre metà delle vittime per il 2019).

Secondo lo studio lo scorso anno si è registrato un incidente aereo mortale ogni 5,58 milioni di voli.

L’anno più sicuro mai registrato per l’aviazione civile globale è stato il 2017, senza incidenti fatali per i jet commerciali e solo due incidenti mortali per aerei regionali a turboelica.