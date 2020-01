Incidenti: auto contro camion su Palermo-Messina, morto anche figlio vittima

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta Giuseppe Nicoletti, il giovane di 38 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente del 30 dicembre sull’autostrada Palermo-Messina, all’altezza di Cefalù, in cui aveva perso la vita il padre Vincenzo, 75 anni. La commissione medico legale arrivata a Cefalù dall’ospedale Civico di Palermo ha dichiarato la morte celebrale del giovane che era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Giglio di Cefalù, tenuto in vita grazie alla ventilazione assistita.