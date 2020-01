Incidenti in montagna: nel periodo di Natale 70 persone soccorse dalla Polizia nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia

Sono stati 70 i soccorsi effettuati nel corso di questa stagione sciistica dal Servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato che opera sui poli invernali gestiti da Promotur Fvg (Sappada, Tarvisio, Sella Nevea e Ravascletto Monte Zoncolan). Tra gli interventi – precisa una nota – si segnalano un ferito fuori pista sul monte Tamai, recuperato con l’ausilio della barella e il ricovero di un ragazzo di 11 anni, che ha urtato le barriere di protezione ed e’ stato trasportato all’ospedale di Udine in elicottero. Sono stati anche rinvenuti e restituiti ai proprietari cellulari e un portafoglio con quasi mille euro. Durante tutto il periodo delle feste si sono contati oltre 5.000 ingressi giornalieri.

Nella nota la Polizia raccomanda “particolare attenzione ai molti avventori che tendono a fermarsi nei locali oltre l’orario di chiusura degli impianti”, situazione questa molto pericolosa perche’ a quell’ora inizia la “battitura delle piste” con mezzi cingolati e l’impiego di cavi d’acciaio da cui scendendo a pista chiusa, si rischia di venire tranciati. Ai gestori dei locali e’ stato quindi richiesto di sospendere la somministrazione e la musica almeno 15 minuti prima del termine concesso per permettere agli sciatori di scendere a valle in tempo utile per l’ultima corsa della funivia.