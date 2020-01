A Piano Battaglia primi due interventi del Soccorso Alpino: un vademecum per la sicurezza in ambiente innevato

Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Una richiesta di aiuto da parte di quattro scialpinisti stranieri in difficoltà a Sella Nevea, nei canali del Pic Maiot, dove già si sono verificati altri interventi negli ultimi mesi, è giunta poco fa al Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia. A quanto si è potuto apprendere, due scialpinisti sarebbero scivolati, uno sarebbe rimasto bloccato mentre il quarto, una donna, sarebbe riuscita a chiamare aiuto. L’ intervento della squadre del Soccorso Alpino della Stazione di Cave del Predil e della guardia di Finanza, sul posto con una quindicina di tecnici, è attualmente in corso.

article

1372970

MeteoWeb

Incidenti in montagna: scialpinisti in difficoltà lanciano l’allarme, intervento di soccorso in corso

Una richiesta di aiuto da parte di quattro scialpinisti stranieri in difficoltà a Sella…

http://www.meteoweb.eu/2020/01/incidenti-in-montagna-scialpinisti-in-difficolta-lanciano-lallarme-intervento-di-soccorso-in-corso/1372970/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/03/elisoccorso-elicottero.jpg

incidenti montagna

ARTICOLI HOME