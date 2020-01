Incidenti in montagna: cade nel vuoto per decine di metri, grave un escursionista

Un escursionista di 56 anni è caduto nel vuoto per decine di metri ed è rimasto gravemente ferito nei pressi della Baita della Croce, sul monte Avaro, a 1.800 metri di quota in alta Valle Brembana (Bergamo). L’escursionista era accompagnato da una seconda persona che cercando di soccorrerlo è caduta a sua volta per qualche metro restando bloccata. Malgrado tutto, è riuscita a dare l’allarme al 112. Sul posto l’elisoccorso del 118 giunto da Sondrio insieme al Soccorso alpino. Il ferito è ricoverato in codice rosso a Sondalo.