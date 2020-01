Incidenti in Montagna: escursionista muore nel Torinese

Incidente ieri pomeriggio nel Torinese: un escursionista è morto a Settimo Vittone. Il 63enne era partito dalla propria baita di Quincinetto per un’escursione a monte della frazione Trovinasse di Settimo Vittone.

Preoccupata per il mancato rientro del marito, in serata la moglie ha avvertito il 112: la squadra di volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Ivrea ha rinvenuto il cadavere intorno alle 21.