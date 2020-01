Incidenti in montagna: cade per 60 metri, sciatore muore su una pista da sci del Trentino

Tragedia sulle piste da sci di Pampeago, in Trentino, dove uno sciatore di 39 anni, originario di Parma, è morto dopo una caduta su una pista nera. Attorno alle 12, l’uomo stava sciando su un percorso per esperti, quando ha perso il controllo degli sci ed è caduto fuori pista per circa 60 metri. Secondo i soccorritori, l’uomo, è morto sul colpo. Nell’incidente non risultano coinvolte altre persone. Sul luogo sono arrivati l’elicottero di Trentino Emergenza, la polizia di Stato e personale addetto della pista.