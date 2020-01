Incidenti in Montagna: scivola lungo pendio, soccorso parapendista a Courmayeur

Intervento in elicottero del Soccorso Alpino nei pressi di Punta Helbronner a Courmayeur: questa mattina un parapendista ha mancato il decollo dalla zona del rifugio Torino, ed è scivolato lungo il pendio ripido sul versante del Colle del Gigante, per circa 200 metri.

Il 40enne è riuscito a piegare autonomamente la propria vela ed è stato verricellato. Visitato dal medico dell’equipaggio, è risultato illeso ed è stato portato in base, in aeroporto.