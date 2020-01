Incidenti: nove feriti sulla statale Gardesana Occidentale

Milano, 20 gen. (Adnkronos) – E’ di nove feriti il bilancio di un incidente di questa mattina che ha coinvolto due auto e un furgone sulla strada statale 45bis ‘Gardesana Occidentale’. L’Anas ha temporaneamente chiuso il tratto all’altezza del km 104,200, a Limone sul Garda (Brescia). La dinamica dello scontro tra le auto è ancora in corso di accertamento e la chiusura della strada si è resa necessaria per poter permettere l’intervento dell’elisoccorso.

“Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”, spiega Anas.