Un operaio di 34 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Giallonardo, fra Realmonte e Siculiana, in provincia di Agrigento. L’uomo stava arando un terreno con una motozappa quando un piede gli e’ rimasto incastrato nel mezzo. L’agricoltore e’ stato trasportato in ambulanza nel vicino campo sportivo di Siculiana e da li’ in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.