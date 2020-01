Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Recupera l’attività in gennaio dopo la caduta di dicembre. Il Centro Studi di Confindustria rileva un incremento della produzione industriale dell’1% in gennaio su dicembre, mentre nell’ultimo mese dell’anno rispetto a novembre è in diminuzione dell’1,1%. Nel quarto trimestre 2019 l’attività è diminuita dello 0,8% congiunturale, in peggioramento dal -0,6% rilevato dall’Istat nel terzo. La variazione acquisita nel primo trimestre è di +0,3%.