Roma, 7 gen. (Adnkronos) – A dicembre i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto ‘carrello della spesa’, aumentano dello 0,8% su base annua (da +0,5%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto dell’1,1% (da +0,4% del mese precedente), registrando in entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita all’intero paniere. Lo rende noto l’Istat in un comunicato.