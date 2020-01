Influenza: a Natale 225mila a letto, casi in calo per la chiusura delle scuole

Nella 52ª settimana del 2019 (quella dal 23 al 29 dicembre), lieve calo del numero di casi di influenza dovuto alla chiusura delle scuole durante le festività natalizie. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 225.000 (a confronto con i 247 mila della settimana precedente) per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.587.000 casi. E’ quanto rivela la rete di sorveglianza Influnet dell’Istituto superiore di sanità.

In Italia l’incidenza totale è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 9,9 casi per mille assistiti, Provincia autonoma di Trento, Marche e Campania le Regioni maggiormente colpite.