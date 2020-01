Influenza, raffreddore, mal di gola, tosse e febbre: alla scoperta dei rimedi naturali della nonna

Per combattere l’influenza che è ormai al picco stagionale arriva il primo “Vitamina Day” con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia, dove sarà possibile scoprire i rimedi naturali della nonna, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e febbre e che hanno costretto a letto moltissimi italiani.

Dal mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74, a quello coperto di Milano, in via Friuli 25, dalle 9,30 di domani sabato 25 gennaio sono in programma iniziative ad hoc lungo tutta la Penisola con tutor della salute o nutrizionisti ma anche l’esposizione delle diverse varietà di frutta e verdura di stagione, la preparazione di centrifughe e frullati a km zero e dimostrazioni pratiche con le ricette anti virus fatte “in diretta” dagli agrichef.

Sarà presentato il primo studio Coldiretti sui cambiamenti in atto nei consumi di frutta e verdura degli italiani del 2019 con gli effetti sull’alimentazione e sulla salute.