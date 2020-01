Ingoia anguille vive contro la costipazione: grave operaio 51enne

Un operaio cinese ha rischiato di morire dopo avere ingoiato due anguille vive come rimedio per la costipazione: secondo quanto riferisce la tv dello Jiangsu citata dal Daily Mail, i due pesci gli hanno mangiato un pezzo di colon, lasciando il 51enne in gravi condizioni.

L’operaio, era afflitto da una grave stitichezza, ed ha deciso di ricorrere al vecchio rimedio popolare cinese per riattivare l’intestino, ma l’esito è stato drammatico: è stato operato d’urgenza per rimuovere le anguille che gli avevano causato un buco di 2 centimetri di larghezza al colon sigmoideo.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale ed è stato dimesso dopo alcuni giorni.