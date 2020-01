Innalzamento del livello del mare: Trump boccia la barriera a tutela di New York, “costosa e non rispettosa dell’ambiente”

Il presidente Trump ha bocciato l’idea di un “muro” per proteggere New York dall’innalzamento del livello del mare.

“Un muro da 200 miliardi di dollari intorno a New York per proteggerla da rari uragani è un’idea folle, costosa e non rispettosa dell’ambiente. Se fosse realizzata probabilmente non funzionerebbe. Mi dispiace ma dovete tenervi pronti con lo straccio e il secchio,” ha scritto il presidente USA su Twitter.