Inondazioni in Australia, fino a 330mm in poche ore: “Tempeste così solo ogni 100 anni”

Dopo la devastazione provocata dagli incendi, l‘Australia in queste ore sta affrontando una nuova sfida. Una tempesta, descritta come un evento che si verifica una volta ogni 100 anni, ha provocato inondazioni improvvise lungo la costa orientale. La pioggia torrenziale ha spento alcuni incendi boschivi, ma ha anche causato grandi inondazioni a Brisbane e lungo la Gold Coast del Queensland tra ieri e oggi. Almeno 50 abitazioni sono state allagate a Brisbane, mentre le principali autostrade, compreso un tratto del Pacifico, sono state chiuse.

I servizi di emergenza hanno dovuto effettuare almeno tre interventi, due per salvare due persone che a bordo di un’auto erano state trascinate in un fiume e una madre e un bambino intrappolati dopo che un albero era caduto sul loro veicolo.

Temporali e acquazzoni investono anche gli Stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud, lasciando senza corrente centinaia di case. Sydney ha vissuto il giorno più piovoso in quattro mesi. Kimba Wong, dell’Ufficio meteo australiano, ha dichiarato che in alcune zone sono caduti fino a 300 millimetri di pioggia in poche ore. “Il totale più alto che abbiamo registrato è di 330 millimetri a Loder Creek, sulla Gold Coast. Abbiamo ricevuto un avviso di emergenza perché abbiamo avuto segnalazioni di inondazioni improvvise in alcune località dove è stato un evento che si verifica una volta ogni 100 anni“, ha detto Wong, citato dal quotidiano britannico The Independent.