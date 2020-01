Intossicazione da monossido: donna di 45 anni muore nel Cremonese

Una donna è morta per avere respirato monossido di carbonio in un appartamento a Pieve d’Olmi, nel Cremonese. Intossicati il figlio della 45enne, il marito e un vicino di casa.

Quando la donna è stata soccorsa dal 118 era in arresto cardiocircolatorio e le manovre di rianimazione sono state vane.

Le esalazioni potrebbero essere state causate dal malfunzionamento di una caldaia.