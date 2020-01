Iran, aereo abbattuto: “Un soldato ha colpito senza ordine”

Continuano a emergere nuove verità in merito all’aereo abbattuto in Iran lo scorso mercoledì. Sembra che un soldato abbia agito in maniera indipendente, sparando senza averne avuto ordine, a causa di un intoppo nelle comunicazioni. Lo ha riferito il generale iraniano della forza aerea delle Guardie della rivoluzione, Amirali Hajizadeh.

I Guardiani della rivoluzione iraniani si sono assunti la “piena responsabilità” dell’abbattimento dell’aereo ucraino schiantatosi mercoledì vicino a Teheran. In un discorso diffuso dalla tv di Stato, il generale Amir Ali Hajizadeh ha affermato che la sua unità è responsabile; ha aggiunto che, quando ha appreso dell’abbattimento e della morte di tutti i 176 passeggeri a bordo, “avrebbe voluto essere morto”.

Le forze armate di Teheran hanno spiegato di aver scambiato il velivolo commerciale per un obiettivo ostile, poche ore dopo il lancio di missili balistici contro due basi militari in Iraq ospitanti truppe statunitensi. L’attacco era una ritorsione per l’uccisione del generale dei Pasdaran, Qassem Soleimani, in un raid americano vicino a Baghdad.