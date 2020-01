Iraq, comandante forze Usa: “Lasciamo il Paese”

Baghdad, 6 gen. (Adnkronos) – Il comandante delle forze americane in Iraq, il generale William H. Seely, ha annunciato un “riposizionamento” delle forze della coalizione “in vista di un ritiro” dal Paese, nel rispetto della “vostra decisione sovrana”. Il generale lo ha comunicato al comando militare iracheno all’indomani del voto del Parlamento di Baghdad che ha chiesto il ritiro degli americani.

“Nel rispetto della sovranità della – si legge nella lettera diffusa da molti media e la cui autenticità sarebbe stata confermata da fonti irachene ed americane – e come richiesto dal Parlamento e dal premier iracheni, la Cjtf-Oir (Task force congiunta combinata Operation inherent resolve) riposizionerà le forze nel corso dei prossimi giorni e settimane per preparare il ritiro”.