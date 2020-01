“Joker” arrestato: Joaquin Phoenix fermato durante una manifestazione per il clima

Joker arrestato in una manifestazione per il clima. No, non è la scena di un film: Joaquin Phoenix, fresco di premio per il suo ruolo da protagonista in “Joker”, è stato arrestato durante la manifestazione sul clima a Washington. Durante l’evento Fire Drill Fridays, l’iniziativa settimanale che dura da oltre tre mesi lanciata da Jane Fonda, sono state fermate 147 persone.

La protesta di questa settimana si è concentrata sulle principali banche e investitori che finanziano l’espansione dell’industria dei combustibili fossili. Phoenix è vegano e da sempre si batte per un consumo consapevole di cibo. Prendendo la parola, ha ringraziato la collega per averlo invitato per poi affrontare la questione della produzione della carne e dei latticini a livello industriale, “terza causa principale di danni per il clima”. Poi l’invito a “scegliere cosa consumare” per fare da subito qualcosa contro il cambiamento climatico. “A volte mi sforzo di pensare cosa posso fare, e ci sono cose che non si possono evitare. Non posso evitare di prendere un aereo, ma posso cambiare il mio modo di mangiare, e spero che voi vogliate unirvi a questa causa”.